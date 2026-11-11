Recorre René Chavira colonia Ponce de León; supervisa luminarias LED y dialoga con vecinos

Modernizaron alumbrado con 234 luminarias LED, tecnología que brinda mayor iluminación y seguridad en calles y espacios públicos

El alcalde René Chavira realizó un recorrido por la colonia Ponce de León, al norte de la ciudad, para supervisar el funcionamiento de las luminarias LED, así como para dialogar con vecinos del sector para escuchar sus necesidades en distintos temas.

Como parte de estos trabajos, se instalaron 234 luminarias LED en las calles y el parque de la colonia, beneficiando a más de 4 mil 500 habitantes, con una inversión aproximada de 1 millón 139 mil pesos, acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de iluminación y visibilidad para las familias que viven y transitan por el sector.

René Chavira sostuvo un diálogo cercano con las familias del sector, quienes compartieron sus inquietudes y expresaron su satisfacción por los diversos trabajos que realiza el Gobierno Municipal en beneficio de la comunidad.

En el recorrido estuvieron presentes el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, y el comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, quienes también escucharon las peticiones y comentarios de los vecinos.

Durante la visita, los vecinos destacaron especialmente su satisfacción con la instalación de nuevas luminarias con tecnología LED, señalando que estas acciones les brindan mayor iluminación y una mayor sensación de seguridad en sus calles y espacios públicos.

Asimismo, René Chavira invitó a los habitantes a continuar participando y reportar cualquier servicio público que requiera atención a través del número 072 o mediante la aplicación Marca el Cambio, herramientas que permiten dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas.

Finalmente, el Alcalde atendió diversas solicitudes y convivió con dos pequeños que se acercaron con entusiasmo para platicar con él, reafirmando la importancia de mantener un Gobierno cercano y atento a las familias de Chihuahua Capital.