Destaca Andrea Chávez talento y calidad de la industria manufacturera juarense

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Andrea Chávez, visitó este martes las instalaciones de Mack Technologies, una empresa especializada en el ensamblaje de tarjetas de circuitos electrónicos para los sectores energético, médico, de comunicaciones y seguridad.

Durante el recorrido, conoció parte de los procesos de producción de esta compañía que genera empleo para más de 3 mil personas en ambos lados de la frontera.

A través de sus redes sociales, Chávez destacó la importancia de la industria manufacturera para la economía de Ciudad Juárez y señaló que más del 80 por ciento de las personas que participan en las actividades de la empresa son mujeres.

“No cabe duda, ¡lo hecho en Ciudad Juárez, está bien hecho!”, indicó la juarense de la visita a esta empresa que proyecta al mercado internacional la calidad de los productos manufacturados en la región.