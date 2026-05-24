Recorre Rafa Loera con Chalecos Azules colonias del norte de Chihuahua durante 12 horas

El equipo de Chalecos Azules de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común realizó este sábado una jornada de 12 horas por distintas colonias del norte de Chihuahua, encabezada por el titular de la dependencia, Rafael Loera.

El recorrido inició a las 9:00 de la mañana en la colonia El Saucito y contempló visitas casa por casa en sectores como Diego Lucero, Infonavit Saucito, Infonavit Los Mezquites, Karike, Infonavit Nacional, Infonavit Lourdes, Infonavit Vallarta, Gloria y Villa Nueva, con el propósito de conocer de manera directa las necesidades de la población.

Durante la jornada, el personal promovió programas estatales como NutriChihuahua y MediChihuahua, además de informar sobre las acciones impulsadas por la administración estatal encabezada por Maru Campos.

Rafael Loera señaló que este tipo de ejercicios permite identificar problemáticas ciudadanas para canalizarlas a las dependencias correspondientes y brindar atención oportuna.

Asimismo, reconoció el trabajo de los Chalecos Azules por mantener cercanía con las familias y escuchar sus necesidades.

El funcionario destacó que esta es la segunda ocasión en que la dependencia realiza una actividad de este tipo, luego de una jornada similar en colonias del sur de la capital.