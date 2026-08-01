Sheinbaum ofrece abrir la Universidad Rosario Castellanos a rechazados en examen de la UNAM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció abrir la puerta de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a los estudiantes que sean rechazados en su con la intención de que puedan contar con una educación gratuita.

Después de que la UNAM anunció que aplicará un examen de control de forma presencial a cerca de 58 mil aspirantes, esto luego de las la mandataria dio a conocer que desde ayer pidió al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, “que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos” para lograr ese objetivo, así como con otras universidades que también quieran hacerlo.

Este sábado, al acudir a Santo Domingo Tonalá, localizado en la región mixteca de Oaxaca, donde supervisó los avances del Plan Lázaro Cárdenas para la reconstrucción de caminos de esta zona de la entidad, la jefa del Ejecutivo federal se pronunció sobre la medida anunciada por la máxima casa de estudios del país.

“Hubo -no sé si supieron- un examen en la Universidad Nacional (UNAM) que pues tuvo ahí muchos problemas. Ya ayer anunció el rector cómo los van a solucionar. Pero yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad”.

Enseguida, subrayó que “si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita. Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos. Y también con otras universidades si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”.

Destacó que parte de las acciones de su gobierno en el sector educativo se enfocan en ampliar preparatorias y universidades “para que nadie se quede sin escuela”.

El viernes, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, se disculpó con los aspirantes “que habiendo sido aceptados limpiamente” realizarán de nuevo la prueba tras las irregularidades en el examen que fue aplicado en línea.