Reconstruirá Arturo Medina casas de familias que las perdieron en incendios en Guadalupe y Calvo

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado y representante del distrito 22, al que pertenece Guadalupe y Calvo, informó que su equipo de trabajo ya comenzó con las labores necesarias para reconstruir un par de viviendas que sufrieron pérdida total debido a incendios que no fueron atendidos oportunamente en ese municipio.

Se trata de dos viviendas: una ubicada en la cabecera municipal y otra en una comunidad aledaña, cuyas familias se quedaron sin su patrimonio. Por ello, el legislador señaló que, por una decisión tomada junto con su hija, sus hijos y su esposa, emprendió la reconstrucción de estas viviendas a fin de restaurar, en la medida de lo posible, el patrimonio afectado, además de que las familias recuperen el cobijo de un techo digno.

Medina señaló que en estos momentos es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para regresarle la esperanza a las familias de Guadalupe y Calvo, por lo que la solidaridad debe ser una constante en las dinámicas de la comunidad. Asimismo, afirmó que se vuelve una responsabilidad política promover acciones que tiendan al fortalecimiento de la comunidad y su unidad.

Recientemente, Medina también inició gestiones para que Guadalupe y Calvo cuente con nuevas ambulancias y con un plan de protección civil adecuado para atender este tipo de emergencias, así como para la reparación inmediata de la carretera Guadalupe y Calvo–Parral, con el objetivo de combatir el rezago, el aislamiento y la carestía de productos esenciales.

“Son muchas las necesidades que atraviesa el municipio, mismas que lastiman con mayor seriedad ante el clima de incertidumbre. Por ello, no podemos dejar de realizar tareas de fortalecimiento desde nuestra responsabilidad. Atiendo de manera cotidiana a las familias que se encuentran en Parral a consecuencia del desplazamiento y, al mismo tiempo, promuevo esfuerzos al interior del municipio para que la ciudadanía recupere el municipio para las familias”, finalizó.