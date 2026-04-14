Reconocen diputados del PRI avances del estado en materia de salud, apoyo al campo y desarrollo económico

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, se posicionó sobre el informe de gobierno del Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

A nombre del Grupo Parlamentario del tricolor, Medina reconoció los avances sin precedentes en materia de salud, ámbito en el que señaló que la cobertura de servicios ha llegado a un gran número de familias en todo el estado que, en otros escenarios, difícilmente accederían a ellos.

El líder de la bancada priista destacó como positivo el crecimiento económico que ha registrado el estado, principalmente impulsado por la capacidad del Ejecutivo para atraer inversión extranjera y el impulso otorgado a empresas locales, tanto consolidadas como emergentes.

En otro sentido, indicó que, ante el panorama adverso que vive el campo a nivel nacional, el Gobierno encabezado por Campos Galván ha dado grandes muestras de sensibilidad, que se reflejan en programas especiales para combatir los efectos de la sequía y fortalecer a los ganaderos que enfrentan problemas desde hace más de un año debido al cierre de la frontera con Estados Unidos.

De forma especial, reconoció los resultados en materia de igualdad, servicios y derechos en la Sierra Tarahumara, logrados con el despliegue de la estrategia denominada “Juntos por la Sierra Tarahumara”, con la que se impactó positivamente en rubros como seguridad alimentaria, caminos rurales, agua potable, vivienda y productividad comunitaria.

“El Grupo Parlamentario del PRI reconoce los avances presentados en el Cuarto Informe de Gobierno, pero señalamos que aún quedan muchas cosas por hacer para garantizar plenamente la igualdad, la seguridad y el acceso a oportunidades de desarrollo para todas las familias chihuahuenses”, finalizó.