El secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Aguirre, aseguró que se mantiene vigilancia permanente en el corredor comercial de Cuauhtémoc y en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, donde meses atrás se había alertado sobre presuntos asaltos a automovilistas.

El jefe de la SSPE señaló que existe comunicación constante sobre las condiciones de seguridad en la zona, además de recorridos de la Guardia Nacional en los principales tramos carreteros del estado, como parte de las acciones de prevención.

Aguirre sostuvo que actualmente no se registra una alta incidencia de robo de vehículos con violencia en el corredor comercial de Cuauhtémoc, mientras que el robo de automóviles sin violencia presenta una reducción importante.

Indicó que las acciones de vigilancia y coordinación buscan mantener esta tendencia y reforzar la seguridad para comerciantes, transportistas y conductores que circulan por la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, ante los antecedentes de reportes de asaltos en este tramo.