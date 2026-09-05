Francisco Barrio queda ligado para siempre a la historia de la UACH: rector

Con la develación del busto de Francisco Barrio Terrazas y la incorporación de su nombre al Circuito Universitario, la Universidad Autónoma de Chihuahua reconoció la trayectoria de uno de sus egresados y el vínculo que mantuvo con la institución, destacó el rector Luis Rivera Campos.

Durante su mensaje, Rivera Campos recordó que la propuesta para denominar Francisco Barrio Terrazas al Circuito Universitario fue presentada por el alcalde Marco Bonilla y aprobada por el Cabildo el pasado 22 de abril.

El rector señaló que, una vez planteada la iniciativa, la comunidad universitaria coincidió en que el circuito debía llevar el nombre de quien fuera gobernador de Chihuahua y que tuvo una relación cercana con la UACH.

“Hay personajes que a partir de ahora quedan plasmados para la historia, para siempre, viendo hacia la universidad”, expresó.

Rivera Campos destacó que Francisco Barrio no solamente fue gobernador, sino también universitario, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, por lo que consideró especialmente significativo que su nombre permanezca en uno de los principales espacios de la institución.

Recuerda al exgobernador como universitario

El rector compartió algunos recuerdos personales de Francisco Barrio y resaltó que, pese a las responsabilidades que implicaba encabezar el Gobierno del Estado, nunca perdió su identidad como universitario.

Recordó que era frecuente verlo portar prendas con el logotipo de la UACH, particularmente una camisa tipo polo y una chamarra universitaria, imágenes que, dijo, reflejaban el orgullo que sentía por haber formado parte de la institución.

“Siempre ha trabajado, ya ha dado frutos y, sobre todo, con un entusiasmo muy especial por la universidad”, señaló.

Una familia con raíces universitarias

Rivera Campos también destacó que el vínculo de la familia Barrio con la UACH va más allá de Francisco Barrio, al recordar a su hermano José Luis Barrio, maestro de la Facultad de Contaduría y Administración, a quien calificó como uno de esos docentes que dejan huella en varias generaciones.

El rector subrayó que este tipo de figuras forman parte de la memoria histórica de la Universidad, al haber contribuido desde distintos espacios a la formación de estudiantes.

Finalmente, agradeció la presencia de los familiares del exgobernador durante el homenaje y consideró que la develación del busto representa un reconocimiento permanente a su trayectoria y a la relación que sostuvo con la comunidad universitaria.

A partir de ahora, quienes recorran el Circuito Universitario encontrarán el nombre y la imagen de Francisco Barrio Terrazas como parte del patrimonio histórico y simbólico de la Universidad Autónoma de Chihuahua.