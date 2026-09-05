Piden empresarios sacar a la Fiscalía de Chihuahua de los ciclos políticos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua se pronunció a favor de una transformación que otorgue autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado, al considerar que la procuración de justicia debe mantenerse al margen de los intereses de los gobiernos y de los procesos electorales.

El organismo empresarial planteó que la Fiscalía cuente con autonomía funcional, presupuestal y técnica, de manera que pueda desarrollar investigaciones y ejercer sus atribuciones sin depender de las decisiones de los poderes en turno.

El CCE advirtió que para que esta autonomía sea efectiva se requiere establecer mecanismos de protección institucional que impidan que la Fiscalía pueda ser utilizada con fines políticos.

Entre sus propuestas destaca establecer un periodo para el titular de la Fiscalía que no coincida con los ciclos de la gubernatura, además de eliminar la posibilidad de reelección y establecer una remoción sujeta a mayoría calificada del Congreso, con el propósito de evitar destituciones discrecionales.

En materia económica, el sector empresarial propuso garantizar un piso presupuestal irreductible, con el que se aseguren los recursos necesarios para el funcionamiento de la institución y se evite que el presupuesto sea utilizado como mecanismo de presión.

Quieren una elección basada en méritos

El CCE también propuso que la designación del fiscal se realice mediante una convocatoria pública y transparente, con al menos tres aspirantes que sean evaluados por un Comité Ciudadano integrado por representantes de la sociedad civil, la academia y colegios profesionales.

A partir de esta evaluación se conformaría una terna técnica que sería sometida al Congreso del Estado, donde el nombramiento tendría que obtener el respaldo de dos terceras partes de los legisladores.

El organismo empresarial consideró que este mecanismo permitiría privilegiar la preparación y experiencia de los candidatos por encima de intereses políticos.

Exigen resultados y profesionalización

Como parte de la propuesta, el CCE planteó que la Fiscalía rinda informes periódicos ante el Congreso y la ciudadanía, utilizando indicadores verificables para medir avances en el combate a la impunidad y la reducción del rezago procesal.

También pidió fortalecer el Servicio Profesional de Carrera para ministerios públicos, peritos y agentes, mediante estabilidad laboral y capacitación continua.

El sector empresarial sostuvo que una Fiscalía verdaderamente autónoma permitiría fortalecer el Estado de Derecho, reducir los niveles de impunidad y ofrecer mayor certeza jurídica en Chihuahua, por lo que consideró necesario avanzar hacia un modelo institucional que no dependa de los cambios de gobierno ni de los ciclos electorales.