Bomberos de Chihuahua han atendido casi 3 mil 700 incendios en lo que va del año

Previo al Día del Bombero que se celebra el próximo sábado, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas González, reconoció la valentía, disciplina, resistencia y vocación de servicio de las y los bomberos de Chihuahua, al destacar la importancia de su labor para proteger vidas y patrimonio de las familias.

Durante un reconocimiento a los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, Salas González señaló que el trabajo de los llamados “traga humo” va mucho más allá de combatir incendios, pues también participan en labores de rescate, atención de emergencias y acciones encaminadas a brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

El jefe de la corporación informó que, de enero a la fecha, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha atendido cerca de 3 mil 697 incendios de diferentes tipos en la capital del estado.

“Su labor va mucho más allá de apagar incendios; protege vidas, resguarda patrimonios y brinda tranquilidad a las familias”, destacó.

Salas González resaltó además que el fortalecimiento del cuerpo de bomberos no se ha limitado a la adquisición de equipamiento, sino que también se han impulsado acciones para mejorar las condiciones laborales y profesionales de sus integrantes.

Precisó que durante la actual administración se han realizado dos ceremonias de ascensos, mediante las cuales fueron promovidos inicialmente 44 elementos y posteriormente otros 77, lo que representa cerca del 52 por ciento de la corporación.

A estas acciones se suman la entrega de bonos de alto impacto, capacitación y diversas medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales de quienes diariamente enfrentan situaciones de riesgo para atender emergencias.

El director de Seguridad Pública Municipal reiteró su reconocimiento a las y los bomberos por la labor que desempeñan en beneficio de la comunidad y por mantener su compromiso de servicio ante cada emergencia que se presenta en la ciudad.