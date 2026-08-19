Destaca alcalde de Madera buena relación con Maru Campos: “se ha portado excelente con un servidor”

El alcalde de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez destacó que existe una buena coordinación con el gobierno de Maru Campos: “se ha portado excelente con un servidor en todas las gestiones”.

Señaló que aprovechó la visita de la mandataria estatal para solicitarle la rehabilitación del tramo de Santo Tomás a Madera, lo que complementaría las acciones que ya se realizaron en el camino de Santo Tomás a Cuauhtémoc.

Asimismo, dijo que en materia de seguridad recientemente se inauguró el C7 en conjunto con Gobierno del Estado con el monitoreo a través de las cámaras Centinela.