Busqué la gubernatura para ayudar a la gente: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que decidió buscar la gubernatura de Chihuahua al ver que desde el ámbito político podía ayudar a la gente.

Dijo que pese a que en ocasiones se logran hacer muchas cosas por la población, no se contemplan los obstáculos que se atraviesan en el camino.

Asimismo, dijo que en ocasiones resulta difícil hacer que todas y todos caminen bajo un mismo rumbo pues también hay quienes tienen falta de trabajar por las causas de la gente.

Señaló que cuando llegó a la administración estatal se percató de que el gobierno de Javier Corral mantuvo en almacenes del Estado apoyos y equipo que heredaron del sexenio de Duarte, simplemente por el hecho de no querer tener nada de su antecesor, lo que consideró como una miseria humana.

“Si así dejó esas cosas, imagínate cómo dejaron hospitales, cómo dejaron centros deportivos”.