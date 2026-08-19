La mejor manera de mantener los buenos gobiernos es dar resultados: Marco Bonilla

El alcalde capitalino Marco Bonilla, aseguró que el PAN debe fortalecer la coordinación entre sus gobiernos y estructuras políticas, al señalar que la principal vía para conservar la confianza ciudadana es ofrecer resultados desde las administraciones municipales y estatal.

Bonilla dio a conocer que participó en una mesa de coordinación política realizada en Ciudad Juárez, encabezada por la gobernadora Maru Campos y en la que estuvieron presentes dirigentes de los comités Municipal y Estatal del PAN.

Explicó que, como coordinador de la estrategia política, su responsabilidad será contribuir a organizar y articular las acciones del partido para trabajar bajo una misma ruta.

“Estuve en la mesa de coordinación política en Ciudad Juárez, encabezada por la gobernadora, por los presidentes del partido del Comité Municipal y del Comité Estatal y un servidor como coordinador de la estrategia política para organizarnos y vertebrar las acciones que tenemos que hacer como sistema PAN”, señaló.

El presidente municipal sostuvo que la gobernadora encabeza el sistema PAN en Chihuahua y que todos los integrantes deben asumir la responsabilidad de fortalecer los gobiernos emanados de Acción Nacional.

En ese sentido, consideró que la mejor estrategia para enfrentar los próximos procesos electorales es que los gobiernos panistas incrementen sus resultados y atiendan las necesidades de la población.

“La mejor manera de poder mantener los buenos gobiernos es dar más resultados en los gobiernos municipales en los que tenemos nosotros presencia”, afirmó.

Bonilla enumeró entre estos municipios a Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Chihuahua y Santa Isabel, además del Gobierno del Estado.

El alcalde sostuvo que la coordinación política deberá ir acompañada de un buen desempeño gubernamental, pues será a partir de los resultados que el PAN podrá mantener la confianza de los ciudadanos y avanzar unido rumbo a los próximos retos electorales.