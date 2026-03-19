Recibe SSPE visita internacional en la Torre Centinela

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió a representantes internacionales de AIRBUS, organizadores del Secure Networks User’s and Operator’s Conference, quienes realizaron una visita guiada a la Torre Centinela el 19 de marzo.

El recorrido se llevó a cabo como seguimiento a una reunión virtual previa, donde el secretario Gilberto Loya presentó el Modelo Centinela como una estrategia de seguridad basada en tecnología avanzada.

Durante la visita, los asistentes conocieron la infraestructura, capacidades de videovigilancia, análisis e inteligencia del complejo, así como su función como centro de mando estratégico.

El acercamiento permitió además explorar la participación de la SSPE en futuros foros internacionales de seguridad y ciberseguridad.

La Plataforma Centinela continúa posicionándose como un caso de éxito a nivel global, consolidando a Chihuahua como referente en innovación en seguridad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.