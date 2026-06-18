Recibe SSPE a directivos de empresas de Taiwan en la Torre Centinela

Representantes de la industria manufacturera conocieron el modelo de seguridad tecnológica implementado en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, recibió en las instalaciones de la Torre Centinela a directivos de importantes empresas manufactureras de origen taiwanés establecidas en Chihuahua, quienes realizaron un recorrido para conocer el alcance de las capacidades tecnológicas, operativas y de inteligencia que fortalecen la seguridad en la entidad.

Durante el recorrido, los asistentes conocieron el funcionamiento de la Plataforma Centinela, el modelo de vigilancia inteligente, los sistemas de videomonitoreo, análisis de información, atención de emergencias y coordinación operativa que se desarrollan desde la Torre Centinela para fortalecer la prevención y el combate a los delitos en las distintas regiones de Chihuahua.

En la visita participaron representantes de empresas líderes del sector manufacturero y tecnológico con presencia en Chihuahua, entre ellas Foxconn, Wiwynn, Pegatron y Wistron, quienes conocieron de primera mano los resultados obtenidos a través de la estrategia de seguridad implementada en el estado.

Por parte de SIDE participaron Fernando Alba Q., Violeta Padilla, Leslie López y Daniel Robles, mientras que PRODECH estuvo representada por Miguel Hernández y Paulina Terán.

La delegación empresarial estuvo integrada por directivos y responsables de áreas estratégicas de seguridad, operaciones, recursos humanos, administración y asuntos legales de las compañías participantes, quienes intercambiaron experiencias y conocieron los mecanismos de coordinación existentes entre el sector empresarial y las autoridades de seguridad.

La SSPE reiteró su compromiso de mantener una estrecha colaboración con la iniciativa privada para fortalecer la confianza, impulsar la inversión y consolidar a Chihuahua como una de las entidades con mayor desarrollo económico y mejores capacidades tecnológicas en materia de seguridad pública.