México vence 1-0 a Corea del Sur y se adueña del liderato del Grupo A

La Selección Mexicana dio un paso importante rumbo a los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse por marcador de 1-0 a Corea del Sur, resultado que le permitió colocarse como líder absoluto del Grupo A con seis puntos.

El único gol del encuentro llegó gracias a Luis Romo, quien aprovechó un error del arquero surcoreano para enviar el balón al fondo de las redes y darle la victoria al conjunto tricolor.

Con este triunfo, México suma dos victorias consecutivas en la fase de grupos, además de mantener su portería imbatida, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de su sector.

Corea del Sur se quedó con tres unidades y deberá buscar su clasificación en la última jornada, mientras que México quedó muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda y el liderato del grupo.

El próximo compromiso del combinado nacional será ante República Checa, encuentro en el que buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto y confirmar su posición como primer lugar del sector.