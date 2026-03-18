Recibe sentencia de tres años y medio de prisión por robo a dos locales OXXO

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de 3 años y 6 meses de prisión en contra de Joel Benjamín P. P., por el delito de robo agravado que cometió a dos locales de la cadena comercial OXXO, en la ciudad de Chihuahua.

La causa penal 2165/2025, concluyó en un procedimiento abreviado, en el que el imputado aceptó su responsabilidad, tras conocer el material probatorio presentado por los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo.

Por medio de las investigaciones ministeriales se demostró que el 3 de mayo de 2025, sustrajo la cantidad de 3 mil 040 pesos del local comercial ubicado en la avenida Quintas Carolinas, de la colonia Nombre de Dios.

También, que el 9 de mayo de 2025, se robó la cantidad de 13 mil 953 pesos y una botella de wiski, de la sucursal ubicada en la calle Sierra Magisterial, de la colonia Los Nogales.

En ambas ocasiones, Joel Benjamín P. P., de 28 años de edad, amenazó a las empleadas con un objeto similar a un arma de fuego, para cometer los asaltos.

Mediante la investigación ministerial, en la que colaboraron la Agencia Estatal de Investigación y la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal, se pudo individualizar la participación de Joel Benjamín P. P., en los citados hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión el 29 de mayo de 2025.

Ese mismo día se formuló imputación en su contra, fue vinculado a proceso y enfrentó su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Ayer martes, se llevó a cabo la audiencia para el procedimiento abreviado, en la que se le impuso sentencia privativa de la libertad, además, fue condenado a pagar la cantidad de 17 mil 600 pesos por concepto de la reparación del daño, más una multa de 4 mil 692.4 pesos.