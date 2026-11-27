De manera preliminar, 3 mil 558 personas se registraron para participar en el proceso de selección y contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.

14 mil 739 jóvenes realizaron el trámite de inscripción al Padrón Electoral.

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Chihuahua celebró una sesión ordinaria en la que se dieron a conocer los avances de las actividades de organización y preparación del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

En presencia de las representaciones de los partidos políticos nacionales, se presentaron informes sobre la actualización del Padrón Electoral, que, con corte al 12 de noviembre, registra 3 millones 313 mil 274 ciudadanas y ciudadanos, mientras que la Lista Nominal de Electores está integrada por 3 millones 246 mil 730 registros.

Respecto a la inscripción de jóvenes que cumplirán 18 años antes de la Jornada Electoral, se informó que 14 mil 739 personas solicitaron por primera vez su Credencial para Votar, con el propósito de quedar inscritas en el Padrón Electoral y estar en condiciones de ejercer su derecho al voto en las elecciones del próximo 6 de junio de 2027.

La Vocalía del Registro Federal de Electores informó que, del 1 de septiembre al 8 de noviembre de 2026, se realizaron 21 mil 946 inscripciones al Padrón Electoral; se recibieron mil 68 notificaciones de cambio de domicilio y 23 mil 716 solicitudes de reposición de la Credencial para Votar por robo, extravío o deterioro. Asimismo, se efectuaron 35 mil 70 correcciones de datos personales.

En el mismo periodo, se registraron 9 mil 833 reincorporaciones al Padrón Electoral, 4 mil 553 personas solicitaron el reemplazo de su Credencial para Votar por pérdida de vigencia y 99 mil 200 ciudadanas y ciudadanos recibieron su Credencial para Votar con Fotografía.

Se recordó que hasta el próximo 25 de enero se atenderán las solicitudes de inscripción al Padrón Electoral, así como los trámites de actualización o modificación de datos personales de la ciudadanía.

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales

En cuanto a la convocatoria para el reclutamiento de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), se informó que, de manera preliminar, 3 mil 558 personas se han registrado como aspirantes en toda la entidad.

Del total de personas registradas, mil 484 concluyeron satisfactoriamente su postulación, mientras que 2 mil 74 se encuentran en proceso de integrar y entregar la documentación necesaria para cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

En los nueve Distritos Electorales Federales se proyecta la contratación de mil 84 personas, que, sumadas a los 677 perfiles por recontratar, integrarán un equipo de mil 761 funcionarias y funcionarios, quienes participarán en las labores de capacitación electoral y de integración de las Mesas Directivas de Casilla.

El periodo de registro de las personas aspirantes concluirá el próximo 7 de diciembre.

Coordinación con el OPL

En cuanto al seguimiento al Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, se informó que, del 30 de octubre al 27 de noviembre de 2026, el INE concluyó 8 actividades correspondientes a subprocesos de organización electoral, con conjunto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Entre las actividades reportadas destacan la aprobación de los lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y la organización del voto presencial; la aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios, así como de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.

También se concluyeron actividades relacionadas con la documentación y los materiales electorales, aprobación de las pautas de las autoridades electorales en materia de radio y televisión y la emisión de la convocatoria para quienes deseen participar como observadoras y observadores electorales.