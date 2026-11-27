Con el objetivo de impulsar la profesionalización policial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Luis Aguirre, mantiene actualmente la capacitación de elementos de la Fuerza Especial SWAT para reforzar sus conocimientos y tácticas operativas en el cumplimiento del deber.

Este curso, denominado Combate Urbano, es impartido por el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), dio inicio a mediados de noviembre y está enfocado principalmente en técnicas de combate, así como en tiro policial con armas cortas y largas.

Entre las principales asignaturas destacan las medidas de seguridad en el uso y empleo del armamento, técnica de disparo a fuego real, tiro de reacción, tiro de precisión y tiro en movimiento.

De acuerdo con los instructores del IESP, el propósito de esta formación es fortalecer las capacidades tácticas, la precisión, la capacidad de reacción y el manejo seguro del armamento con un enfoque en entornos urbanos, a fin de que las operaciones que requieran la intervención de las fuerzas especiales se desarrollen con altos estándares de eficacia.

Este curso forma parte de los procesos permanentes de adiestramiento del personal policial integrados en la estrategia Centinela de Seguridad Pública, mediante la cual el Secretario Luis Aguirre refrenda el compromiso de la SSPE de consolidar cuerpos especializados, altamente capacitados y preparados para responder con determinación y proteger la integridad de las familias chihuahuenses.