La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años y ocho meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra de los imputados Eduardo Daniel H. M., y Jesús R. G., por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino, en Ciudad Juárez.

Ante los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, los ahora sentenciados aceptaron su responsabilidad en la muerte de Luis Carlos P. M., en hechos registrados el 29 de septiembre de 2025, en la calle Togo de la colonia Campestre Virreyes.

De acuerdo con la investigación ministerial, Eduardo Daniel H. M., y Jesús R. G., dispararon con arma de fuego a la víctima, además le pasaron varias veces un vehículo por encima.

Hechos por los que, en octubre de 2026 se les cumplimentó las órdenes de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Con la terminación anticipada del proceso, el Juez de Control conocedor de la causa penal, dictó la sentencia de prisión que purgarán Eduardo Daniel H. M., y Jesús R. G., en el Cereso, condenándolos también a pagar la cantidad de 2 millones 99 mil 400 pesos por concepto de la reparación del daño.