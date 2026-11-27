• Esta donación permitirá brindar mayor comodidad y descanso a los familiares que acompañan a sus seres queridos durante su hospitalización.

• El Voluntariado del IMSS en Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar acciones solidarias que contribuyan al bienestar de pacientes y sus familias.

El Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Nacional y el Voluntariado del IMSS en Chihuahua realizó la donación de cuatro sillas-cama al Hospital General Regional (HGR) No. 1, con el objetivo de mejorar las condiciones de estancia y descanso de los familiares que acompañan a sus seres queridos durante su proceso de hospitalización.

Esta importante aportación representa una muestra de solidaridad y compromiso social, al reconocer que el acompañamiento familiar constituye una parte fundamental del proceso de atención y recuperación de los pacientes.

La entrega contó con la presencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Chihuahua, doctor Julio Mercado Castruita, así como de la directora honoraria del Voluntariado del IMSS en la entidad, María Isabel Romero Álvarez, quienes participaron en esta significativa acción en beneficio de la población derechohabiente.

Durante el evento, se destacó la importancia de promover iniciativas que fortalezcan la atención con sentido humano, mediante acciones que permitan brindar mayor bienestar y comodidad a las familias que permanecen en las unidades hospitalarias.

Las sillas-cama donadas permitirán que los acompañantes de pacientes hospitalizados cuenten con un espacio más adecuado y digno para descansar, especialmente durante las jornadas prolongadas de atención médica, en las que la presencia y el apoyo de los seres queridos resultan fundamentales.

Asimismo, esta iniciativa refleja el trabajo altruista que realiza el Voluntariado del IMSS en Chihuahua, a través de actividades y aportaciones orientadas a atender necesidades de pacientes y familiares, fomentando una cultura de empatía, generosidad y participación social.

El IMSS en Chihuahua reconoce la labor de quienes integran su Voluntariado, así como la solidaridad de las personas que contribuyen a estas acciones, las cuales permiten transformar pequeños gestos en beneficios significativos para las familias.

Con este tipo de iniciativas, el Instituto refrenda su compromiso de fortalecer una atención médica de calidad, con calidez y sentido humano, en la que el bienestar de los pacientes y sus acompañantes sea una prioridad.

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