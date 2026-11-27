En su Sesión de Cierre, el organismo reportó presencia en 13 ferias y expos y más de 400 personas capacitadas, y dio a conocer su agenda de trabajo para 2027.

Chihuahua Mobility Cluster cerró 2026 con la incorporación de nueve nuevas empresas socias y presentó seis iniciativas con las que buscará que en 2027 más compañías del estado se conviertan en proveedoras directas de la industria de la movilidad.

UNA NOCHE PARA CELEBRAR A LA INDUSTRIA

Los resultados se dieron a conocer en la Sesión de Cierre y Posada 2026, celebrada el 26 de noviembre en las instalaciones de CHS Automotores, con Finamex como Patrocinador Élite.

Al encuentro asistieron directivos de las empresas socias y representantes de la academia y de los gobiernos municipal y estatal. El cóctel de cierre tuvo como sede Intermex, empresa socia del clúster. Chihuahua Mobility Cluster agradece a Intermex su hospitalidad y su compromiso con el ecosistema de la movilidad en Chihuahua.

UN AÑO DE TRANSFORMACIÓN

2026 marcó la transición del Clúster Automotriz del Estado de Chihuahua a Chihuahua Mobility Cluster, cuya nueva identidad se presentó oficialmente en octubre. El organismo conserva su raíz automotriz y amplía su alcance a diez verticales de movilidad, entre ellas micromovilidad, movilidad avanzada y autónoma, última milla, carga pesada, agronegocios, recreación y powersports, y trabajo y minería.

Durante el año, el clúster conectó a su membresía en citas de negocio con empresas nacionales e internacionales con requerimientos reales, entre ellas Polaris. Además, tuvo presencia en 13 ferias y expos del país y capacitó a más de 400 personas en cursos, talleres y webinars.

En el ámbito internacional, el organismo participó en misiones comerciales a Taiwán, Alemania y Canadá. Además, recibió en Chihuahua a delegaciones de JETRO (Japón), de empresas de Quebec y de KOTRA (Corea del Sur), y avanza en la firma de un memorándum de entendimiento con la San Antonio Manufacturers Association, de Estados Unidos. 2027,

EL AÑO DE LA EXPANSIÓN

Como parte de su Plan Estratégico 2026-2030, el clúster presentó las seis iniciativas definidas en la Mesa de Planeación 2027. La mesa se realizó el 20 de noviembre con la facilitación del Tecnológico de Monterrey y reunió a 20 representantes de 14 organizaciones de la industria, el gobierno y la academia.

Entre las iniciativas destacan un directorio de oportunidades de negocio, una plataforma industrial estatal multisectorial, el impulso a startups de movilidad y el desarrollo de inteligencia de mercado sobre empresas tractoras. “2026 fue el año en que nos convertimos en Chihuahua Mobility Cluster.

No cambiamos nuestra industria: ampliamos sus oportunidades.

Para 2027 nuestro objetivo es claro: que más empresas de Chihuahua se conviertan en proveedoras directas de la movilidad, con un plan que construimos con la industria, el gobierno y la academia en la misma mesa.” JORGE CHARLES · PRESIDENTE DE CHIHUAHUA MOBILITY CLUSTER

De acuerdo con datos del CIES, Chihuahua es el principal exportador del país desde hace 16 años consecutivos y ocupa el primer lugar nacional en empleo automotriz, con más de 160 mil empleos.

Chihuahua Mobility Cluster extiende una atenta invitación a las empresas de movilidad del estado a integrarse al clúster y sumarse a la agenda de trabajo que impulsará la proveeduría local en 2027.