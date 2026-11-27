Al asumir la presidencia del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, exigió frenar la violencia y la impunidad contra el gremio en México. La nueva dirigencia impulsará la protección de los comunicadores, la defensa de la libertad de expresión y la profesionalización del periodismo.

Ciudad de México, 27 de noviembre.- Con un llamado a frenar los asesinatos, las amenazas y las agresiones contra periodistas en México, Nicolás Juárez Caraveo asumió este viernes la presidencia del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores (FNPC) y anunció que la protección del gremio, el combate a la impunidad y la defensa de la libertad de expresión serán las prioridades de su gestión.

“No queremos reconocimientos póstumos. Queremos periodistas vivos, libres y ejerciendo su profesión sin miedo”, afirmó durante la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Nacional, celebrada en el Senado de la República, ante representantes del gremio procedentes de distintas entidades del país.

El dirigente, originario de Chihuahua, advirtió que ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en diversas regiones de México, donde investigar casos de corrupción, denunciar abusos de poder o cuestionar a las autoridades puede provocar amenazas, persecuciones, desplazamientos e incluso asesinatos.

“Cada periodista asesinado representa una voz que se apaga, una investigación que queda inconclusa y una sociedad a la que se le arrebata su derecho a estar informada”, sostuvo.

Juárez Caraveo señaló que la violencia contra los comunicadores no puede normalizarse y planteó que el FNPC debe fortalecer su capacidad de respuesta ante las agresiones, acompañar a periodistas amenazados y exigir justicia por los crímenes cometidos contra el gremio.

En ese sentido, sostuvo que la organización debe ir más allá de los pronunciamientos públicos y promover acciones de protección, capacitación y respaldo a quienes enfrentan riesgos por el ejercicio de su profesión.

También llamó a mantener la unidad del gremio, independientemente de las posiciones políticas, líneas editoriales o medios de comunicación de sus integrantes, al considerar que la defensa de la libertad de expresión no debe estar condicionada por diferencias ideológicas.

“Si amenazan a uno de nosotros por informar, debe preocuparnos a todos. Si asesinan a un periodista, debe indignarnos a todos”, expresó.

El nuevo presidente nacional afirmó que el Foro debe consolidarse como una organización que brinde respaldo a los comunicadores en situación de riesgo, promueva la profesionalización de sus integrantes y abra espacios de formación para las nuevas generaciones.

Durante su intervención también abordó los cambios que enfrenta el periodismo ante el crecimiento de las plataforLas digitales, las redes sociales y los medios independientes, que han transformado uy las formas de producir, distribuir y consumir información.

Señaló que las nuevas tecnologías permiten a los periodistas desarrollar proyectos informativos propios y llegar directamente a sus audiencias, sin depender necesariamente de las grandes empresas de comunicación.

Sin embargo, advirtió que esta transformación también plantea desafíos relacionados con la desinformación, las noticias falsas, la manipulación digital y la difusión de contenidos sin verificar.

Por ello, consideró indispensable mantener la ética profesional, la independencia editorial y la credibilidad como principios fundamentales del ejercicio periodístico.

“La independencia se demuestra cuando no se compromete la verdad, cuando no se vende la conciencia y cuando no se somete la información a los intereses de nadie”, afirmó.

Juárez Caraveo sostuvo además que el periodismo debe conservar su independencia frente a los gobiernos, partidos políticos y grupos económicos, sin convertirse en instrumento de intereses particulares.

“El periodismo no está para quedar bien con el poder. Está para vigilarlo, cuestionarlo y exigirle cuentas”, puntualizó.

Durante la ceremonia también rindieron protesta Luis Rubén Íñiguez González, de Jalisco, como vicepresidente nacional, y Luis Ramírez Hernández, de Oaxaca, como director general del FNPC, organización con representación en 22 entidades federativas.

La nueva dirigencia fue electa el pasado 25 de septiembre durante la Asamblea Nacional celebrada en Torreón, Coahuila, y sucede a la encabezada de manera interina por Jorge Iván Duarte Medina, quien asumió la presidencia tras el fallecimiento de Rafael Cano Franco, fundador del organismo, ocurrido en mayo pasado.

En su mensaje, Duarte Medina destacó que durante los seis meses de su gestión el Foro mantuvo su presencia en 22 entidades del país, mantuvo una postura por la defensa de la libertad de expresión, de condena a las agresiones contra periodistas y promovió acciones para defender la libertad de expresión y combatir la impunidad.

También informó sobre el fortalecimiento de la estructura territorial del organismo, incluida la toma de protesta del Capítulo Laguna, así como las gestiones para impulsar mecanismos legales de protección a comunicadores.

El dirigente saliente expresó su respaldo a Juárez Caraveo y a los integrantes del nuevo Comité Directivo Nacional, a quienes convocó a mantener la unidad del gremio y dar continuidad a las acciones de defensa del ejercicio periodístico.

La nueva dirigencia nacional quedó integrada por Nicolás Juárez Caraveo, de Chihuahua, como presidente; Luis Rubén Íñiguez González, de Jalisco, como vicepresidente, y Luis Ramírez Hernández, de Oaxaca, como director general.

A la ceremonia asistieron representantes del FNPC de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México entre otras entidades del país.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores es una organización gremial que promueve la defensa de la libertad de expresión, la protección de los derechos de los periodistas, la unidad del sector, la ética profesional y la capacitación de sus integrantes.

Con la renovación de su dirigencia, el organismo buscará ampliar su presencia nacional, fortalecer el respaldo a periodistas amenazados y promover la profesionalización del gremio frente a los desafíos que enfrenta el ejercicio periodístico en México.

Al concluir su intervención, Juárez Caraveo convocó a los comunicadores a defender su independencia, fortalecer la confianza de la sociedad y mantener su compromiso con el derecho ciudadano a recibir información.

“Hoy protestamos defender el periodismo, pero, sobre todo, protestamos defender el derecho de la sociedad a estar informada”, concluyó.