La Plataforma del Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICSP) resaltó que Chihuahua llegó al 35.9% de informalidad en el tercer trimestre del año.

El estado de Chihuahua, a pesar de ser el 3° estado con menor informalidad laboral del país, sigue contando con el 35.9% de su población trabajadora en la informalidad, es decir, sin la protección legal y seguridad social que un trabajo formal ofrece.

En cuanto al acceso a las instituciones de salud de los ocupados a nivel nacional, esta se ubicó en un 39.2%. Mientras que el 44.8% de la población ocupada a nivel nacional gana hasta un salario mínimo y el 23.2% trabaja más de 48 horas semanales. Esto denota que el estado de Chihuahua se encuentra en mejores condiciones laborales respecto al promedio nacional.

Al tercer trimestre del 2026 se da a conocer que Chihuahua es el tercer estado con menor informalidad en todo el país con un 35.9% de informalidad.

Asimismo, se resaltaron que el 40.4% de los colaboradores no tiene acceso a instituciones de salud, el 37.6% de la población ocupada gana hasta un salario mínimo y el 16.6% de los ocupados trabaja más de 48 horas.