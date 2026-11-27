Juan Carlos Montaño Arreola, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chihuahua, y Catalina Rodríguez Palacios, Presidenta del Voluntariado CMIC, asistieron al Congreso Nacional de Infraestructura 2026 “Conexión y Desarrollo para México”, celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Dicho evento fue inaugurado por el Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya y el Presidente Nacional de CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled.

Este encuentro reúne a autoridades, empresarios, especialistas y representantes del sector académico para analizar los retos y oportunidades de la infraestructura nacional, con especial énfasis en conectividad, infraestructura hídrica, financiamiento, innovación y desarrollo.

“Desde CMIC Chihuahua refrendamos nuestro compromiso de participar en estos espacios de diálogo y colaboración que fortalecen a nuestro gremio y contribuyen al desarrollo de México”, comentó Montaño.

Reconocen el trabajo de CMIC Tamaulipas, ante proyectos de infraestructura y desarrollo.