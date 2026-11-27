En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de los 16 Días de Activismo, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) hace un llamado a los medios de comunicación, portales informativos y administradores de plataformas digitales a ejercer su labor con responsabilidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres.

La dignidad de las mujeres no está sujeta a su actividad laboral, condición social o circunstancia personal. Ninguna de estas condiciones justifica que sean utilizadas como objeto de burla, exhibición, humillación o escarnio público.

La difusión de imágenes y contenidos que ridiculizan a las mujeres, acompañados de comentarios misóginos, expresiones discriminatorias o estereotipos sexistas, contribuye a perpetuar prejuicios y normalizar distintas manifestaciones de violencia. Estas prácticas no deben justificarse como humor, entretenimiento o contenido de ocasión.

En particular, es necesario erradicar la estigmatización y discriminación hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual, quienes, independientemente de su actividad, son titulares de los mismos derechos humanos y merecen un trato digno, libre de prejuicios, humillaciones y violencia.

Al respecto, el artículo 20 Quinquies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias reconoce la violencia mediática como aquellos actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promuevan, directa o indirectamente, estereotipos sexistas, discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, cuando ocasionen daños a las mujeres y niñas.

Asimismo, establece que esta violencia puede ser ejercida por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres.

Por su parte, el artículo 6, fracción VII, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua contempla la violencia digital y establece que esta también comprende aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres, cometidos mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Si bien la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos fundamentales reconocidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su ejercicio debe respetar los derechos de terceros y los límites constitucionales aplicables. La libertad de expresión no debe convertirse en una justificación para reproducir prácticas discriminatorias o vulnerar la dignidad de las personas.

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres expresa su solidaridad con las mujeres que enfrentan este tipo de prácticas y reitera que ninguna es responsable de las agresiones, burlas o actos de discriminación ejercidos en su contra. La exposición pública y la descalificación pueden profundizar situaciones de vulnerabilidad y generar nuevas formas de violencia.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social en la construcción de discursos y referentes públicos. Por ello, es indispensable que sus contenidos se elaboren desde una perspectiva de género y de derechos humanos, evitando reproducir prejuicios, estereotipos y expresiones que contribuyan a la violencia contra las mujeres.

El ICHMujeres reitera su llamado a ejercer una comunicación responsable, incluyente y libre de discriminación, que reconozca a todas las mujeres como sujetas de derechos y contribuya a construir una sociedad en la que ninguna sea objeto de humillación o violencia por su condición, actividad o forma de vida.