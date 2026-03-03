Rechazó Maru Campos invitación de Morena para ser su candidata: “yo me quedo en el PAN”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que durante el proceso electoral en el 2021, recibió al menos 5 invitaciones por parte del partido Morena para ocupar una candidatura.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, recordó que cuando el Partido Acción Nacional (PAN) convocó a elecciones internas para definir la candidatura por la gubernatura, ella compitió contra Gustavo Madero.

No obstante, pese a las invitaciones que recibió de Morena y a la persecución política que sufrió por parte del exgobernador Javier Corral, Maru Campos refrendó que ella es orgullosamente panista, reconociendo los valores de su partido, pero también sus errores y que, como toda institución, es perfectible y se debe reivindicar.

“Oye, ¿te acuerdas en la campaña interna contra Gustavo Madero? Bueno, yo creo que me invitaron cinco veces a ser candidata por parte de Morena y pese a la persecución, yo dije: yo me quedo en el PAN y me quedo, y me quedo, y me quedo, y aquí sigo. Entonces, orgullosamente panista con sus valores, tenemos nuestras culpas, tenemos nuestros errores, pero bueno, hay que reivindicarnos, las instituciones son perfectibles. Ahora, lo mejor está por venir”.