Recaudó Municipio 4.6 mdp en multas por interpretaciones de narcocorridos en 2025

Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal, informó que el año pasado se le entregó a su dependencia un total de 4 millones 691 mil 321 en multas contra aquellos que hicieron interpretaciones con apología al narcotráfico o de violencia contra la mujer.

Olivas Maldonado afirmó que este dinero fue íntegro para el equipamiento de lo que será la primera etapa de la Casa Hogar para Niñas, Niños y adolescentes que estará al sur de la capital y qué, albergará en un inicio, de 30 a 40 menores de edad tutelados por el DIF Estatal.

Asimismo, esta Casa Hogar, que será la primera que tenga el Municipio gracias al apoyo de empresarios como Cmic, GCC, Fechac y asociaciones civiles, se inaugurará en marzo de este año.

No obstante, de acuerdo a la Ley, se establece en el Gobierno Municipal que todo el dinero recaudado por multas de este tipo, van al DIF y al Instituto de las Mujeres si es que así se requiere, pero fue el año pasado, cuando se hizo la inversión en este albergue.