Cancelan sesión en la que se votaría el matrimonio igualitario; mayoría de diputados alegó “falta de condiciones”

Por “falta de condiciones”, la diputada panista Xóchitl Contreras pidió a través de una moción que se suspendiera la sesión ordinaria en la que se votaría el dictamen sobre el matrimonio igualitario.

Con 19 votos a favor, votación en la que los diputados de Morena no pudieron votar, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, declaró la suspensión de la sesión en la serían votados 31 dictámenes.

Ante esa situación, los legisladores morenistas confrontaron a sus homólogos del PAN, al señalar que incumplieron el reglamento y cayeron en desacato, pues no solamente se votaría el dictamen sobre el matrimonio igualitario, también 30 dictámenes que tenían que ver con informes, cumplimiento de plazos, entre otros acuerdos legislativos.

Al concluir, diputados de Morena ofrecieron sus posturas respecto a la decisión de cancelar la sesión, y arremetieron en contra de la Presidencia del Congreso, ya que argumentaron que incumplió con el reglamento, pues sí existían condiciones para llevarla a cabo, pues las manifestaciones ocurrieron al exterior y no impedían la realización de la misma.