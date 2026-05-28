En lugar de juicio político, que pidan subsidio al diésel: De la Peña a diputados de Morena

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró el llamado para que las y los legisladores de Morena gestionen ante el Gobierno Federal un subsidio para disminuir el costo del diésel y dejen de lado la pirotecnia política con peticiones como las de fuero político.

Expresó que ayer miércoles se reunió con Francisco Lozoya Ontiveros, secretario general de Permisionarios Unidos del Transporte con quien abordó temas como la disminución del pasaje, atribuido al incremento de vehiçulos de procedencia extranjera, así como del incremento del diesel, necesario para la operación de la flotilla de camiones.

En este sentido, existe la preocupación de que a futuro esté en riesgo la prestación del transporte público por lo que el Estado se comprometió a redoblar esfuerzos para mantener la operatividad de las rutas alimentadoras.

Asimmismo, recordó que el precio del diésel de compone de al menos un 40 por ciento de impuestos, lo que representa un margen importante en el que la Federación podría intervenir para disminuir los costos pues no solo se afecta el transporte público sino el traslado de mercancías y a particulares.