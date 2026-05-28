Pretende Corral seguir hostigando a Maru Campos y evadir la justicia de Chihuahua

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que el exgobernador Javier Corral, envalentonado por sus compañeros de Morena, no solo evade la justicia de Chihuahua sino que ahora pretende seguir hostigando a la gobernadora Maru Campos.

Ello derivado de la denuncia que el ahora senador morenista interpuso en contra de la mandataria estatal por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detenerlo en un bar de la Ciudad de México.

De la Peña Grajeda recordó que tal y como ocurrió con la investigación que se sigue en la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos ocurridos en El Pinal, Maru Campos goza de inmunidad procesal por lo que no debería citarse a la mandataria para declarar.