Canaco pide unidad y certeza para las familias chihuahuenses ante confrontación de Federación y Estado

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) encabezada por Alejandro Lazzartto dio a conocer un posicionamiento esto ante los problemas en los que se enfrenta el estado y la federación, hace un llamado a la unidad y certeza en pro de las familias que viven del comercio.

En este comunicado informa que se ha dado una polarización y esto genera incertidumbre económica por lo cual llama a las soluciones por un proceso legal limpio y deja claro su apoyo a la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván.

A continuación el texto:

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chihuahua (CANACO SERVYTUR

Chihuahua) expresa su respeto absoluto a las facultades y atribuciones de las instituciones mexicanas.

Lo que menos necesita hoy nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país es la polarización. La situación que actualmente vivimos ha tomado un rumbo altamente mediático y partidista, generando incertidumbre y afectando directamente a los micro, pequeños, medianos y grandes comercios.



CANACO Chihuahua representa a cerca de 13 mil comercios afiliados, los cuales enfrentan diariamente enormes retos económicos para subsistir y mantener empleos en medio de un entorno complejo y desafiante.

Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno del Estado, encabezado por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, ha mostrado disposición y compromiso para apoyar e impulsar al comercio organizado, respaldando acciones en favor de la actividad económica y del desarrollo de Chihuahua.



El comercio organizado entiende claramente su papel institucional: no somos un partido politico ni litigamos en tribunales. Independientemente de ideologías o colores partidistas, respaldamos a las instituciones democráticas y a quienes representan legítimamente a los distintos órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.



El norte también es México. Como comerciantes, empresarios y familias chihuahuenses, esperamos y apoyamos que la Gobernadora María Eugenia Campos Galván cuente con todas las garantías y el debido proceso legal, a fin de que pueda continuar y concluir el proyecto de gobierno para el cual fue elegida por la mayoría de los ciudadanos de Chihuahua.



Nuestro deseo es que Chihuahua capital continúe consolidándose como una de las mejores ciudades para vivir, trabajar e invertir en México.



Atentamente

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua