En el PAN cada quien tiene diferentes opiniones y lo que se ve no se pregunta: Nancy Frías por voto respecto al matrimonio igualitario

Previo al arranque de la sesión ordinaria en la que el dictamen sobre el matrimonio igualitario está enlistado para ser votado, la diputada local del PAN, Nancy Frías, reiteró que en Acción Nacional “cada quien tiene diferentes opiniones” y que “lo que se ve, no se pregunta”.

“En el partido cada quien tiene diferentes opiniones, además, ya la gente lo sabe. No es que como bancada no vayamos juntos, simplemente siempre tendremos opiniones diferentes. Creo que eso es muy válido, es parte del diálogo que tenemos”, explicó “La China” Frías.

Respecto al retraso en el arranque de la sesión, la diputada Nancy Frías señaló que “espero que se lleve a cabo la sesión. Me da mucho gusto que no haya actos de violencia como lo vivido en Ciudad Juárez”.

Al cuestionarle si votará a favor del matrimonio igualitario, Frías dijo que “ahorita lo estarán viendo. Ya estamos a unos minutos. No podría confirmarlo, aunque ya la gente lo sabe. Diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta”.