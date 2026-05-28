Dilaciones así son inaceptables, dice Jael Argüelles ante retraso de la sesión en la que se votará el matrimonio igualitario

Ante el retraso en el arranque de la sesión ordinaria de este jueves, en la cual se tiene previsto votar el dictamen en materia de matrimonio igualitario, la diputada morenista Jael Argüelles aseveró que “dilaciones así son inaceptables”, pues existe una deuda histórica con la comunidad LGBT.

Al cuestionarle el por qué el retraso del inicio de la sesión, Argüelles señaló que desconoce “cuál es la intención, lo que sí les quiero decir es que es imprescindible que podamos trabajar hoy, no solo porque se va a votar matrimonio igualitario que fue una deuda histórica, y también un compromiso que se asumió desde la semana pasada por todos los representantes de los grupos parlamentarios, por otro lado tenemos una serie de dictámenes 31 dictámenes para ser específicos que hay que votar a favor o en contra y esta cantidad es incluso superior a los dictámenes que hemos visto en todo el periodo”.

“Entonces es imprescindible que podamos sentarnos a votar hoy para poder percibir nuestro sueldo y también quiero decir que dilaciones así son inaceptables debido a la expectativa que debemos de cumplir como clase política”, añadió la legisladora de Morena.

Asimismo, Jael Argüelles afirmó que si se cumplen los acuerdos que se lograron la semana pasada, los votos para aprobar el matrimonio igualitario ya los tienen.