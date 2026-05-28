El estado está lleno de sangre por los transfeminicidios, gritan a diputados

Ante la espera de la sesión en el Congreso del Estado, pertenecientes a algunos colectivos, entre ellos, desde Cuauhtémoc con megáfono en mano comenzó a gritar a los diputados información sobre los transfeminicidios en el estado de Chihuahua, razón fundamental que deben de conocer los legisladores.

Cabe mencionar que, en México, la violencia contra mujeres trans se ha convertido en una epidemia silenciosa. Activistas exigen el reconocimiento legal del transfeminicidio y medidas urgentes para frenar estos crímenes de odio.

En Chihuahua, la falta de cifras oficiales consistentes, la revictimización y la discriminación institucional perpetúan un ciclo de violencia y olvido que clama por atención y justicia. Este fenómeno, enraizado en la transfobia, la misoginia y la inacción estatal, no solo arrebata vidas, sino que siembra el terror en una de las poblaciones más vulnerables del país.

La presidenta del colectivo transfeminista y abortero que aboga por los derechos humanos, Morres Autónomes de Ciudad Cuauhtémoc, Iracebeth Cerecedes dijo que los crimenes de odio como de transfeminicidio son una emergencia nacional aunque organismos no lo reconocen ya que México es el segundo país después de Brasil con el mayor número de crimenes, lo cual quiere decir que el mundo es muy hostil para las comunidades LGBTI+.

“La cuestión de Chihuahua es una agravante, ya que es un estado líder en homicidios dolosos y en contra de grupos vulnerables como el LGBTI+ y las mujeres, somos el doble o triples vulneradas, sí eres racializada pues mucho más, aquí se vive un contexto diferente. Hoy no se aprobó el matrimonio igualitario, un derecho básico, ahora imagínate tú las leyes de las personas trans, esto realmente es violento”.