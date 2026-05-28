Morenistas los únicos acusados de vínculos con el narco, ataques a Maru se explican por sí mismos

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que Morena es el único partido político del país con integrantes que enfrentan acusaciones por vínculos con el crimen organizado por lo que cualquier agresión o intento de desgaste a la figura de la gobernadora Maru Campos se explica por sí mismo.

Ello derivado de que el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván es la candidata de Estados Unidos para las elecciones presidenciales del 2030 en México.

“Supongo que él habla todos los días con los secretarios o incluso con el presidente de los Estados Unidos. Me parece que, igual que como lo decía yo el día de ayer, es pirotecnia política con la que pretenden adoctrinar a su mercado electoral, tanto PT como Morena”.

Reiteró que Maru Campos está plenamente concentrada en sus funciones como gobernadora de Chihuahua, siendo actualmente víctima de persecusión política por parte de Morena.