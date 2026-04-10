Reanuda Bowí operación de la Ruta UACH Campus II este 13 de abril

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que tras el periodo vacacional de Semana Santa, la ruta universitaria del sistema Bowí que brinda servicio al Campus II de la UACH reanudará operaciones el lunes 13 de abril.

La reactivación del servicio se realiza en concordancia con el reinicio de actividades académicas, luego de la suspensión temporal.

Bowí invita a las y los usuarios considerar esta reactivación en la planeación de sus traslados y agradece su comprensión durante este ajuste operativo.

Para mayor información, pueden comunicarse a la línea de atención por WhatsApp BowíChat al número 614-512-9386.