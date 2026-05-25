Vinculado a proceso por un robo cometido en Guachochi

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Raúl Mauricio A. M., por el delito de robo cometido entre 2018 y 2019, en el municipio de Guachochi.

Con sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios, esta representación social acreditó la probable responsabilidad del imputado, quien laboraba como despachador de combustible en una estación de servicio ubicada en el citado municipio, cuando presuntamente alteró las notas y cargó el monto de las mismas por 82 mil 645 pesos, a diversas empresas y clientes, quienes desconocieron dichos cargos.

Tras analizar la información expuesta por el Ministerio Público, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos económico patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño, así como en aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).