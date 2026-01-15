Realizará CLUMIN el 6to Encuentro de Negocios en febrero

La presidenta del Cluster Minería, Blanca Paola Cazárez anunció el 6to Encuentro de Negocios CLUMIN para el 13 de febrero de 9 am a 10 pm en el Centro de Convenciones de Chihuahua. 

En este proyecto se estará dando una proyección de encuentro de negocios, por lo cual invitan a la industria a participar. 

“Es una gran oportunidad ya que para le industria minera se dará un buen negocio y ventaja para el proveedor al traer citas de negocios en estos procesos”, comentó. 

Resultados de las Ediciones Anteriores

  • Participación + 600 Empresas.
  • + 1,700 Citas de Negocio.
  • + 1,000 Asistentes.
  • El 60% de las Empresas Participantes generaron cotizaciones.
  • El 95% de las cotizaciones fueron por más de $25,000 dils.
  • El 62% obtuvo citas posteriores con las unidades mineras.
  • El 68% logró cerrar ventas.
  • $500 MDP en derrama económica

La proyección para el encuentro 2026: 

Participación + 200 Empresas.

• + 600 Citas de Negocio.

• Participación de 15 Unidades Mineras Estatales.

• Participación de 5 Unidades Mineras Nacionales.

• Networking en el evento.

• Dinámicas de negocio.

• Derrama económica estimada de $60 MDP.

