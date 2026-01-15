Realizará CLUMIN el 6to Encuentro de Negocios en febrero

La presidenta del Cluster Minería, Blanca Paola Cazárez anunció el 6to Encuentro de Negocios CLUMIN para el 13 de febrero de 9 am a 10 pm en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

En este proyecto se estará dando una proyección de encuentro de negocios, por lo cual invitan a la industria a participar.

“Es una gran oportunidad ya que para le industria minera se dará un buen negocio y ventaja para el proveedor al traer citas de negocios en estos procesos”, comentó.

Resultados de las Ediciones Anteriores

Participación + 600 Empresas.

+ 1,700 Citas de Negocio.

+ 1,000 Asistentes.

El 60% de las Empresas Participantes generaron cotizaciones.

El 95% de las cotizaciones fueron por más de $25,000 dils.

El 62% obtuvo citas posteriores con las unidades mineras.

El 68% logró cerrar ventas.

$500 MDP en derrama económica

La proyección para el encuentro 2026:

Participación + 200 Empresas.

• + 600 Citas de Negocio.

• Participación de 15 Unidades Mineras Estatales.

• Participación de 5 Unidades Mineras Nacionales.

• Networking en el evento.

• Dinámicas de negocio.

• Derrama económica estimada de $60 MDP.