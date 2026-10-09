Realizan traslado aeromédico de emergencia neonatal de Chihuahua a Parral

Ante una emergencia neonatal, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizó el traslado aeromédico de un recién nacido de cuatro días de vida, quien presentó complicaciones al momento de su nacimiento.

El operativo se efectuó en una aeronave Bell 407, con la participación de pilotos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y paramédicos de la CEPC a bordo.

El traslado se realizó desde el Hospital Infantil de Especialidades de la ciudad de Chihuahua hacia el Hospital Infantil de Parral, municipio de origen del neonato, con el propósito de dar continuidad a su atención médica especializada.

Tras recibir atención médica inicial en la capital del estado debido a las complicaciones presentadas desde su nacimiento, se coordinó su movilización aérea para continuar con el seguimiento médico correspondiente en su ciudad natal.

Durante el operativo, los paramédicos de la CEPC acompañaron al paciente a bordo de la aeronave para brindar la atención necesaria durante el trayecto, mientras que personal de la

Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE) participó en tierra para apoyar las acciones correspondientes.

La coordinación entre las instituciones permitió desarrollar el traslado de manera organizada,

con la participación del personal especializado en las labores aéreas y de atención prehospitalaria, para procurar la seguridad del recién nacido durante su movilización.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre las dependencias de emergencia y salud para responder oportunamente ante situaciones críticas y facilitar el acceso a servicios médicos especializados en beneficio de las familias chihuahuenses.