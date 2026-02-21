Realizan primera jornada de conferencias “Equilibrio en la Línea de Fuego” para mujeres del H. Cuerpo de Bomberos

Con el objetivo de brindar herramientas que permitan a las mujeres pertenecientes al H. Cuerpo de Bomberos fortalecer el equilibrio entre su vida personal y profesional, el Gobierno Municipal llevó a cabo la primera jornada de conferencias “Equilibrio en la Línea de Fuego”, enfocada en su desarrollo integral y crecimiento profesional.

Esta iniciativa busca consolidar un cuerpo de servidoras públicas preparadas, resilientes y listas para el servicio, reconociendo la importancia de atender no solo la capacitación técnica, sino también los aspectos emocionales y personales que influyen en su desempeño.

Como parte del programa, la subdirectora de Atención a la Violencia Familiar y de Género, Verónica Pacheco, impartió la conferencia “Más allá del 8M”, donde se informó y concientizó sobre el manejo de casos de violencia y hostigamiento, así como las rutas de atención y acompañamiento disponibles.

Por su parte, la policía segundo Jasbet Olivas, coordinadora del Distrito Diana, desarrolló la temática “Honor y Porte: La Identidad tras el Uniforme”, destacando la imagen de la mujer bombero como un pilar de disciplina, compromiso y orgullo institucional.

En el ámbito del desarrollo personal, Gladis Monreal Olivas, directora de Inmotiva, compartió con las 32 asistentes herramientas relacionadas con la gestión del tiempo, el autocuidado, la resiliencia emocional y la armonía entre el turno de servicio y la vida familiar.

El evento concluyó con la participación de Mónica Meléndez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quien, a nombre del Gobierno Municipal, reconoció la valentía, entrega y vocación de servicio de las mujeres bombero que diariamente trabajan por la seguridad de las familias chihuahuenses.