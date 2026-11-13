Realizan la final de Index Kaizen; el acercamiento de talento local a la manufactura

Esta mañana René Espinosa Terrazas, presidente de Index encabezó el evento de final de Index Kaizen en el Centro de Convenciones como parte del desarrollo de la industria y acercamiento de talento chihuahuense con alumnos, el futuro de la industria.

Este año fueron 20 empresas, 13 instituciones con más de 100 jovenes en participación, esto con el fin de acercar el talento joven, la innovación y la mejora continua se unen para transformar retos reales de la industria en oportunidades de mejora.

“Un progra de innovación con escuelas, este año con 13 instituciones con 235 estudiantes con 20 proyectos con soluciones realies para la industri, esto representa el compromiso con el talento joven con dar uns transformación de ideas, kaizen nos recuerda que hay cambios y la solución surge con nuevas formas de hacer las cosas, acercar a los jovenes a la industria y contribuir con su preparación para los temas a futuro”, comentó.

En esta final se cuenta con cuatro jueces los cuales evaluarán detalladamente los proyectos de los finalistas, hoy en punto de las 3 de la tarde se dará a conocer los ganadores.



Los 20 equipos finalistas, en colaboración con empresas del sector manufacturero y sus respectivas instituciones educativas, presentarán proyectos enfocados en la solución de problemáticas reales de la industria.

A continuación las instituciones que participan: