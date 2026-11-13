Choque múltiple de cinco vehículos provoca caos vial en avenida La Cantera

Un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados cinco vehículos provocó un importante congestionamiento vial sobre la avenida La Cantera, a la altura de la calle Luis de Angosturas, en la colonia Emiliano Zapata.

El percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil JAC J7 de color rojo tuvo un primer incidente con otro vehículo, cuyo conductor se retiró del lugar. Tras detener su marcha, el automóvil fue impactado por la parte trasera por una camioneta Hyundai Santa Fe de color verde.

La carambola continuó cuando la conductora de una pickup Ford F-150 de color negro chocó contra la parte posterior de la Santa Fe, proyectándola hacia el carril de extrema derecha, donde terminó impactándose contra otra Ford F-150 de modelo atrasado y color blanco.

Debido a la fuerza de los impactos, la conductora de un Nissan Sentra de color gris no logró evitar el choque y terminó estrellándose contra la parte trasera de la primera Ford F-150.

El accidente ocasionó afectaciones a la circulación en ambos sentidos de la avenida La Cantera. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de lo sucedido, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades involucradas para liberar la circulación.