Arranca Buen Fin 2026; derrama económica llegaría a 2 mmdp en Chihuahua

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto indicó que con el arranque del Buen Fin 2026 se espera una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos en la ciudad.

Se dará la participación de 4 mil establecimientos, así como descuentos del 20% al 50%, se espera una derrama económica de 2 mil 100 millones de pesos en compras.

“Yo creo es que hay ciertos negocios y aunque pongan su cartelón no participan formalmente ya que piensan que participar implica un casto lo cual no, pert

speramois 4 mil negocios de 37 mil que existen en Chihuahua”, comentó.

En este sentido destacó que paseo central, fashion Mall, plaza Galerías y Plaza sendero participan de manera oficial.

“Que lo que se gana en Chihuahua se gaste en Chihuahua y se quedé aqui por el bien de los ciudadanos y comerciantes, esperamos que apravechen los consumidores”, comentó.

Asegura que no se trata de gastar por gastar sino de hacer compras inteligentes y no endeudarse con tarjetas de crédito, el líder de Canacol menciona “sale más caldo que las albóndigas”.