Realizan audiencia de conductor desnudo; enfrenta cargos de homicidio y golpear a menor de 3 años

Hoy se llevó a cabo la primera audiencia vía videoconferencia del Tribunal Superior de Justicia al Hospital Ángeles, donde se encuentra en atención y observación, Luis Fernando Espada Iglesias acusado de homicidio imprudencial como responsable del accidente automovilístico que se presentó el pasado viernes en el cruce de la avenida Haciendas del Valle y Tomás Valles Vivar donde pereció el señor Basilio Calderon.

Dicha audiencia se realiza de manera privada dentro de la carpeta de investigación 19/2026//22424, Luis Fernando se encuentra hospitalizado presuntamente por las lesiones que obtuvo debido al fuerte impacto.

Asimismo una de las líneas de investigación es el consumo de drogas y que al momento del accidente se centraba bajo el influjo de alguna de ellas.

Asimismo también esta siendo investigada por la autoridad una situación que tuvo que ver con el menor hijo de Espada Iglesias de 3 años de edad a cuál presuntamente golpeó o dejó caer lastimándolo en el área de la boca la madrugada anterior al accidente, el cual se encontraba también en el Hospital Ángeles siendo el menor atendido.