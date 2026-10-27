Realiza SIDE encuentro “Mujeres Haciendo Negocios” en Delicias y Cuauhtémoc

Con la participación de más de 400 emprendedoras y empresarias, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), realizó el encuentro “Mujeres Haciendo Negocios 2026” en Cuauhtémoc y Delicias.

Organizado por la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el encuentro tuvo como sedes el Centro de Convenciones de Cuauhtémoc el jueves 22 de octubre, y el Centro de Convenciones de Delicias el viernes 23 de octubre.

En ambas sedes, Liliana Olivares, fundadora de la consultoría financiera Adulting y especialista en finanzas personales, impartió la charla “¿Cómo le hago para que me alcance para mis sueños?”, en la que compartió herramientas y consejos prácticos sobre el ahorro y la planeación financiera.

El Panel “Mujeres de Éxito” reunió a empresarias y profesionistas locales, quienes compartieron su trayectoria, los retos que han enfrentado y las claves que les han permitido crecer y llevar sus negocios al siguiente nivel.

En Cuauhtémoc participaron Justina Dyck, empresaria menonita del giro gastronómico; Luz María Mendoza Gutiérrez, empresaria con más de 18 años de experiencia en el sector comercial y retail; y Sofía Loya Olivas, contadora pública e interiorista.

En Delicias, el panel contó con la presencia de Giovanna Pedroni Quintanar, cirujana dentista especialista en odontopediatría; Liztela Rivas, ingeniera industrial, consultora de negocios y emprendedora con más de 23 años de experiencia; y María Teresa Baeza Guevara, docente universitaria y líder comunitaria.

También Marla Bermúdez, jueza del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Abraham González; María Cristina Berjes, jueza de Primera Instancia Penal con trayectoria en el Sistema Penal Acusatorio; y Norma Angélica Durán, experta en comunicación estratégica, imagen ejecutiva y posicionamiento personal.

El encuentro contó con el acompañamiento de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Emprendelog, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).