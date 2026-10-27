Inaugura Alcalde rehabilitación del Parque Mimbre Insurgentes gracias al Presupuesto Participativo

Con una inversión de más de 5.7 millones de pesos, se recuperó un espacio público en beneficio de aproximadamente 2 mil 100 habitantes del sector

El alcalde René Chavira inauguró la rehabilitación del Parque Mimbre Insurgentes, obra realizada mediante el Presupuesto Participativo 2025, con una inversión de 5 millones 780 mil 384 pesos, que beneficia a aproximadamente 2 mil 100 habitantes de la colonia Insurgentes y sectores aledaños.

Este proyecto, impulsado por las y los vecinos de la zona, permitió recuperar un terreno que anteriormente se encontraba en condiciones de abandono y era utilizado para la acumulación de basura y escombro, para convertirlo en un espacio de convivencia, recreación y esparcimiento para las familias.

René Chavira, al tomar la palabra, reconoció a los vecinos por unirse y lograr esta rehabilitación que le dio mucha vida a la colonia, un espacio que ahora podrá ser disfrutado por las familias de mejor forma.

“Los felicito, me da mucho gusto cada vez que vengo con una colonia que es muy participativa. Se ve el cambio fíjense nomás el antes y el después con obras y líderes efectivos que andan, casa por casa convenciéndolos a todos de salir a participar, muchas gracias, esta es una obra de ustedes, se la ganaron, disfrútenla, cuídenla mucho”, expresó el Alcalde.

Por su parte, la diputada del Distrito 12, Nancy La China Frías, destacó el cariño que le han tenido los vecinos de la ciudad a este parque y reiteró la colaboración con el Gobierno Municipal para alcanzar más resultados para la ciudad.

Los trabajos contemplaron terracerías, construcción de guarniciones y banquetas, muro de contención, boca de tormenta, instalación eléctrica y pintura, acciones que mejoran las condiciones de seguridad, accesibilidad e infraestructura del lugar.

La propuesta, promovida por Rosa Esther Ortiz, obtuvo 3 mil 953 votos durante la consulta del Presupuesto Participativo 2025, resultado del respaldo ciudadano para recuperar este espacio y atender una necesidad de la comunidad.

Durante la entrega, las familias del sector participaron en una feria de servicios del Gobierno Municipal donde ofrecieron diversas actividades para niñas y niños, comida, los servicios de la Tesorería Municipal, la Dirección de Mantenimiento Urbano regaló plantas, además, por parte de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, hubo vacunas para mascotas, ectodesparasitación, entre otros.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar obras que respondan a las necesidades de las familias chihuahuenses y fortalecer la participación ciudadana en las decisiones que mejoran su entorno.