Reporta SICT circulación libre en carreteras, transportistas prevén retomar bloqueos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este martes la circulación en las carreteras de la entidad se encuentra normal, luego de que ayer por la noche se retiraron los bloqueos en el tramo Jiménez-Zavalza, Delicias y la Caseta Sacramento.

No obstante, Víctor Méraz Fuentes, delegado de la Honorable Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) informó que se tiene previsto retomar en el transcurso de la mañana los bloqueos en los tramos antes mencionados.

Se trata de una manifestación nacional impulsada por diversas organizaciones de transportistas que reclaman modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación para el 2027 en la que diversos trámites sufrieron un incremento en el costo.

Asimismo, reclaman seguridad en las carreteras del país ya que constantemente se reportan asaltos, extorsiones, privaciones de la libertad y asesinatos.