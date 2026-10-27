“Antes de candidatura por la alcaldía, hay que redefinir y resolver diferencias”: Alfredo Chávez

El coordinador de la Bancada del Partido Acción Nacional (PAN) Alfredo Chávez Madrid dio a conocer que antes de pensar en la candidatura por la alcaldía de la capital se debe de dar una mesa de diálogo de unidad y resolver diferencias.

“Creo que antes de definir la candidatura, tenemos que redefinir la capital y vuelvo a hablar hay una gran responsabilidad del panismo de la capital de sentarnos a la mesa, de resolver diferencias y de ponernos a chambear juntos por que el proyecto mayor es la gubernatura del estado”, comentó.

Asegura que el trabajo de la dirigente del PAN estatal Daniela Álvarez ha sido bueno por lo cual se dará la unidad para el proyecto de Marco Bonilla con rumbo a la gubernatura.

“A nadie de los que aspiramos o cualquier candidato, por supuesto que no ayuda a nadie la situación del Lic. Jáuregui, quien haga leña del árbol caído en su conciencia lo llevará, nosotros, yo veo que hay una genuina manifestación a favor de Jáuregui a lo mejor otros panistas no, pero como nos vamos a poner de acuerdo? Primero zanjando está diferencia, dos con reglas del juego en un proceso que ni siquiera hemos empezado incluso lo dijo Daniela Álvarez en el CEN del PAN”, comentó.

Asegura que la militancia del PAN tiene voz y se escuchará en las encuestas, pues a nadie le conviene un candidato que no sea bien evaluado por la sociedad y el PAN por lo cual se tendrá que atender eso.