Chihuahua compartirá en Santiago de Chile su modelo de atención a la desnutrición infantil

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, y la doctora Sandra Ivette Caraveo Olivos presentarán la experiencia de Chihuahua en la atención de la desnutrición aguda infantil durante el XXI Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN 2026, en Santiago de Chile.

A invitación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la delegación expondrá una estrategia que articula a instituciones, personal de salud y comunidades para detectar y atender oportunamente a niñas y niños, así como dar seguimiento a sus

casos.

El modelo se aplica principalmente en la Sierra Tarahumara y se presentará en el simposio “Desnutrición aguda infantil en México: evidencia, implementación y fortalecimiento de sistemas de salud”, organizado por el INSP.

Baeza Mendoza abordará la coordinación gubernamental que impulsa esta atención mediante la estrategia “Juntos por la Sierra”, durante la administración de la gobernadora Maru Campos.

También expondrá los desafíos para acercar los servicios de salud a las comunidades de difícil acceso.

Por su parte, Caraveo Olivos, directora médica del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua y coordinadora de la Estrategia Estatal de Desnutrición Infantil, explicará cómo se implementa el modelo y por qué es importante adaptarlo al contexto cultural de las familias.

La delegación también incluye a la nutrióloga Alejandra María García García y a la doctora Diana Alejandra Manzanera Ornelas, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica.

Ambas han contribuido al desarrollo de protocolos de intervención nutricional y herramientas para detectar y dar seguimiento a los casos.

Entre las acciones que se presentarán destacan la atención comunitaria y ambulatoria, el uso de alimentos terapéuticos listos para el consumo y la coordinación entre dependencias para dar continuidad a la atención de menores de cinco años.

El modelo forma parte del Programa Intersectorial para la Atención a la Desnutrición Infantil, que recibió el Premio de Innovación Pública NovaGob México 2026, en la categoría Innovación en Desarrollo Social.

La participación permitirá compartir los resultados de Chihuahua con especialistas de América Latina e intercambiar propuestas para fortalecer la atención de la desnutrición infantil en comunidades vulnerables.